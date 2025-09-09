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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур - Мьянма
Сингапур - Мьянма: обзор матча 09 сентября 2025
Сингапур
09.09.2025, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мьянма
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сингапур - Мьянма
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0
0
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0
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Мьянма
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Сингапур – Китай: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.88
4 июня
Сингапур – Монголия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Сингапур – Китай: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.88
4 июня
Сингапур – Монголия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Сингапур – Монголия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Матч Киргизстана и Мьянмы отменен из-за террористической угрозы
2017.09.04 10:54
3
Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном
2016.03.29 16:56
2
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Сингапур
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные,
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные,
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные,
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные,
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные,
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Мьянма
0 : 3
14.10.2025
Сирия
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