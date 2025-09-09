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Сингапур - Мьянма: обзор матча 09 сентября 2025

Сингапур
09.09.2025, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мьянма
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Сингапур - Мьянма
Красные карточки
0
0
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0
0
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Гуам
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Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
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Сингапур
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