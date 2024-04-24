Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 24 апреля 2024
Манчестер Юнайтед
24.04.2024, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
42'
Г. Магуайр
61'
Б. Фернандеш (П)
81'
Б. Фернандеш
85'
Р. Хойлунд
35'
Д. Богль
50'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Мэйну
90'
+1
87'
Замена
В. Осула
️️️️
Д. Макэйти
ГОЛ! 4:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Б. Фернандеш
85'
ГОЛ! 3:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
К. Мэйну
81'
78'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Богль
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Эриксен
64'
62'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
К. Арчер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Фернандеш
61'
Замена
А. Диалло
️️️️
Антони
55'
50'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бреретон
Пас отдал
Б. Осборн
46'
Замена
В. Соуза
️️️️
А. Брукс
ГОЛ! 1:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
А. Гарначо
42'
37'
Желтая карточка
М. Холгейт
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Богль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
(К)
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
3-1-1-3-2
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
19
Хойлунд
24
Эриксен
4-1-2-2-1
25
Фодеринхэм
2
Богль
6
Трасти
15
Ахмедходжич
27
Холгейт
38
Хамер
4
Арбластер
23
Осборн
11
Брукс
22
Бреретон
9
Арчер
24
Эриксен
8
Мактоминей
8
Мактоминей
24
Эриксен
37
Мэйну
4
Амрабат
4
Амрабат
37
Мэйну
7
Антони
16
Диалло
16
Диалло
7
Антони
11
Брукс
5
Соуза
5
Соуза
11
Брукс
2
Богль
10
Норвуд
10
Норвуд
2
Богль
9
Арчер
24
Макэйти
24
Макэйти
9
Арчер
Макэйти
10
Осула
10
Осула
Макэйти
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
9
Офсайды
3
2
Количество передач
722
287
Сейвы
2
9
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.99
0.77
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
Вчера, 17:42
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
26 ноября
3
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
Вчера, 17:42
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
26 ноября
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+