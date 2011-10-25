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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Олдершот - Манчестер Юнайтед
Олдершот - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 октября 2011
Олдершот
25.10.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
14'
Д. Бербатов
41'
М. Оуэн
48'
Л. Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Олдершот - Манчестер Юнайтед
Замена
А. Смит
️️️️
М. Рэнкин
Замена
Д. Коллинс
️️️️
П. Винсенти
Замена
М. Кин
️️️️
Э. Фрайерс
Замена
Р. Моррисон
️️️️
М. Диуф
Замена
П. Погба
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ! 0:3!
Л. Валенсия
Замена
Б. Бабб
️️️️
А. Родман
ГОЛ! 0:2!
М. Оуэн
Пас отдал
Д. Бербатов
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Желтая карточка
Н. Видич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олдершот
21
Росс Уорнер
ВР
3
Энтони Стрэйкер
ЛЗ
5
Даррен Джонс
ЦЗ
2
Бен Херд
ЦЗ
11
Алекс Родман
ПЗ
7
Джермейн МакГлэшан
ЛП
15
Аарон Моррис
ЦП
23
Петер Винсенти
ЦП
4
Люк Гаттридж
ПП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
5
Майкл Рэнкин
ЦФ
Главный тренер
Гэрри Макгинти
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЛФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
РФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Олдершот
1
Джейми Янг
ВР
6
Аарон Браун
ЦЗ
6
Энтони Пулис
ЦП
30
Мэнни Панзер
ЦП
8
Джейми Коллинс
ЦП
15
Адам Смит
ЦФ
12
Брэдли Бабб
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
29
Ларнелл Коул
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
4-4-2
21
Уорнер
3
Стрэйкер
5
Джонс
2
Херд
11
Родман
7
МакГлэшан
15
Моррис
23
Винсенти
4
Гаттридж
5
Рэнкин
14
Хилтон
4-3-3
13
Амос
2
Фабио
4
Джонс
15
Видич
3
Фрайерс
25
Валенсия
8
Клеверли
33
Пак Джи Сун
10
Оуэн
10
Бербатов
92
Диуф
23
Винсенти
8
Коллинс
8
Коллинс
23
Винсенти
5
Рэнкин
15
Смит
15
Смит
5
Рэнкин
11
Родман
12
Бабб
12
Бабб
11
Родман
92
Диуф
11
Моррисон
11
Моррисон
92
Диуф
3
Фрайерс
5
Кин
5
Кин
3
Фрайерс
8
Клеверли
8
Погба
8
Погба
8
Клеверли
Остались в запасе
Олдершот
Манчестер Юнайтед
6
Аарон Браун
ЦЗ
6
Энтони Пулис
ЦП
1
Джейми Янг
ВР
30
Мэнни Панзер
ЦП
Главный тренер
Гэрри Макгинти
29
Ларнелл Коул
ЦП
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
6
Аарон Браун
ЦЗ
6
Энтони Пулис
ЦП
1
Джейми Янг
ВР
30
Мэнни Панзер
ЦП
Остались в запасе
29
Ларнелл Коул
ЦП
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Гэрри Макгинти
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Олдершот - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олдершот
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 14 тур
Олдершот
0 : 1
24.10.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 13 тур
Алтричем
3 : 1
10.10.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 12 тур
Олдершот
1 : 3
03.10.2026
Карлайл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
ЕВВ Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 10:10 (среда, 26 октября)
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