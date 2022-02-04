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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 04 февраля 2022
Манчестер Юнайтед
04.02.2022, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Мидлсбро
25'
Д. Санчо
64'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Желтая карточка
Фред
114'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Санчо
100'
91'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Н. Тэйлор
91'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Шпорар
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Р. Варан
91'
Замена
Фред
️️️️
П. Погба
82'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
82'
79'
Замена
М. Пайеро
️️️️
М. Крукс
71'
Желтая карточка
М. Тавернье
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Крукс
Пас отдал
Д. Уотмор
62'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Ф. Балогун
Желтая карточка
П. Погба
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Б. Фернандеш
25'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
22
Том Хитон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
15
Натан Вуд
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-2-3-1
1
Хендерсон
23
Шоу
5
Магуайр
19
Варан
2
Далот
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-2-2-2
1
Ламли
2
Дейкстел
23
Фрай
17
МакНэйр
3
Тэйлор
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
99
Шпорар
9
Балогун
19
Варан
4
Джонс
4
Джонс
19
Варан
8
Погба
7
Фред
7
Фред
8
Погба
19
Санчо
64
Мата
64
Мата
19
Санчо
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
3
Тэйлор
21
Пелтье
21
Пелтье
3
Тэйлор
25
Крукс
22
Пайеро
22
Пайеро
25
Крукс
99
Шпорар
10
Коннолли
10
Коннолли
99
Шпорар
9
Балогун
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Балогун
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
13
Ли Грант
ВР
22
Том Хитон
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
15
Натан Вуд
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
22
Том Хитон
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
15
Натан Вуд
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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