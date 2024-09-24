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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 24 сентября 2024
Манчестер Сити
24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Уотфорд
5'
Ж. Доку
38'
М. Нуньес
86'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
86'
ГОЛ! 2:1!
Т. Инс
Пас отдал
Г. Чакветадзе
83'
Замена
П. Двомо
️️️️
И. Луза
76'
Замена
Р. Вата
️️️️
К. Баа
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
K. Braithwaite
76'
75'
Замена
М. Поллок
️️️️
Ф. Эбоселе
Замена
Д. Райт
️️️️
Н. О'Райли
73'
61'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Я. Ларуки
61'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
В. Байо
Замена
Савиньо
️️️️
Ж. Доку
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Нуньес
Пас отдал
Р. Льюис
38'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Доку
Пас отдал
Д. Грилиш
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
12
Кен Сема
(К)
ЛП
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
Уотфорд
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
11
Рокко Вата
АП
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
2
Уокер
6
Стоунз
61
82
Льюис
27
Нуньес
47
Фоден
33
О'Райли
10
Грилиш
11
Доку
24
Макэйти
3-2-3-2
31
Бонд
3
Моррис
5
Портеус
21
Огбонна
2
Эбоселе
76
Ларуки
10
Инс
26
Луза
12
Сема
15
Байо
14
Баа
61
24
Гвардиол
24
Гвардиол
61
33
О'Райли
16
Райт
16
Райт
33
О'Райли
11
Доку
17
Савиньо
17
Савиньо
11
Доку
2
Эбоселе
6
Поллок
6
Поллок
2
Эбоселе
15
Байо
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
15
Байо
26
Луза
14
Двомо
14
Двомо
26
Луза
76
Ларуки
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
76
Ларуки
14
Баа
11
Вата
11
Вата
14
Баа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Том Клеверли
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
5
6
Офсайды
1
2
Количество передач
751
284
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
- : -
05.12.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
0 : 0
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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