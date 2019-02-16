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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити
Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: обзор матча 16 февраля 2019
Ньюпорт Каунти
16.02.2019, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
51'
Л. Сане
75'
Ф. Фоден
89'
Ф. Фоден
90+4'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Стоунз
89'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Л. Сане
75'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Г. Жезус
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Жезус
Начало матча
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
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- : -
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14.11.2026
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20.10.2026
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24.11.2026
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04.11.2026
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0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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