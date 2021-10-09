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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Малайзия
Узбекистан - Малайзия: обзор матча 09 октября 2021
Узбекистан
09.10.2021, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Малайзия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Малайзия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
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Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
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