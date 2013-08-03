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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Маклсфилд Таун - Сток Сити
Маклсфилд Таун - Сток Сити: обзор матча 03 августа 2013
Маклсфилд Таун
03.08.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Маклсфилд Таун - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун
0 : 0
10.09.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Блэкпул
0 : 0
13.08.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
8 : 0
26.09.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Уолсолл
3 : 3
28.08.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок, 3 раунд
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
14.01.2014
Маклсфилд Таун
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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2023.01.30 22:44
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2022.06.16 22:50
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Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
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