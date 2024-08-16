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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Майнц
Веен - Майнц: обзор матча 16 августа 2024
Веен
16.08.2024, пятница, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Майнц
14'
T. Gozusirin
59'
Д. Кор
113'
Ж. Буркардт
120+1'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Майнц
120'
+1
Желтая карточка
Н. Ферачниг
120'
+1
ГОЛ! 1:3!
Н. Амири
113'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Буркардт
111'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
E. Taffertshofer
️️️️
Д. Фешнер
91'
86'
Замена
Ш. Белл
️️️️
М. Ляйтш
81'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
А. Каси
68'
Замена
П. Небель
️️️️
А. Зиб
68'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ф. Мвене
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
T. Gozusirin
68'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кор
Пас отдал
Л. Джэ Сон
Желтая карточка
Ф. Карстенс
56'
54'
Желтая карточка
Д. Кор
ГОЛ! 1:0!
T. Gozusirin
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
16
Florian Stritzel
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Веен
37
Ben Nink
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
33
Marius Wegmann
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
21
Ole Wohlers
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-1-2-1-4
33
Лукенедер
17
Карстенс
9
Гоппел
6
Фешнер
7
11
25
Бацнер
4
16
16
28
4-1-2-1-2
27
Центнер
2
Мвене
5
Ляйтш
21
Ханше-Ольсен
19
Каси
6
Сано
10
Амири
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Зиб
11
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
11
6
Фешнер
23
23
6
Фешнер
5
Ляйтш
16
Белл
16
Белл
5
Ляйтш
19
Каси
18
Ферачниг
18
Ферачниг
19
Каси
9
Зиб
8
Небель
8
Небель
9
Зиб
7
Джэ Сон
44
Вайпер
44
Вайпер
7
Джэ Сон
2
Мвене
9
Онисиво
9
Онисиво
2
Мвене
Остались в запасе
Веен
Майнц
37
Ben Nink
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
33
Marius Wegmann
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
21
Ole Wohlers
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
1
Лассе Рис
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
37
Ben Nink
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
33
Marius Wegmann
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
21
Ole Wohlers
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Веен - Майнц
1
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
10
Нарушения
18
19
Офсайды
3
2
Количество передач
366
658
Сейвы
6
3
Точность передач %
64
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
Брита-Арена
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