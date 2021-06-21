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Расписание матчей
Евро-2024
Северная Македония - Нидерланды
Северная Македония - Нидерланды: обзор матча 21 июня 2021
Северная Македония
21.06.2021, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 3
Завершен
Нидерланды
24'
М. Депай
51'
Д. Вейналдум
58'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Нидерланды
Желтая карточка
Т. Костадинов
84'
79'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
Б. Николов
️️️️
А. Адеми
78'
Замена
В. Стояновски
️️️️
Э. Барди
78'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
Г. Пандев
69'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
А. Трайковски
68'
66'
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Мален
66'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. Депай
Желтая карточка
Э. Алиоски
65'
58'
ГОЛ! 0:3!
Д. Вейналдум
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
И. Тричковски
56'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Депай
Желтая карточка
В. Муслиу
48'
46'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Д. Дюмфрис
46'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
С. де Врей
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
Д. Мален
Желтая карточка
С. Ристовски
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
9
Александар Трайковски
ЛВ
5
Ариян Адеми
ОП
10
Энис Барди
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
7
Иван Тричковски
ПВ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Ристо Янков
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Стефан Спировски
ЦП
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
18
Влатко Стояновски
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
11
Квинси Промес
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
14
Велкоски
13
Ристовски
5
Адеми
10
Барди
9
Трайковски
7
Эльмас
7
Тричковски
10
Пандев
4-4-2
1
Стекеленбург
12
ван Анхолт
6
де Лигт
6
де Врей
17
Блинд
22
Дюмфрис
8
Вейналдум
8
Гравенберх
21
де Йонг
18
Мален
10
Депай
9
Трайковски
11
Хасани
11
Хасани
9
Трайковски
5
Адеми
16
Николов
16
Николов
5
Адеми
10
Барди
18
Стояновски
18
Стояновски
10
Барди
10
Пандев
18
Костадинов
18
Костадинов
10
Пандев
7
Тричковски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
7
Тричковски
21
де Йонг
11
Гакпо
11
Гакпо
21
де Йонг
18
Мален
11
Промес
11
Промес
18
Мален
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
22
Дюмфрис
11
Бергейс
11
Бергейс
22
Дюмфрис
6
де Врей
12
Тимбер
12
Тимбер
6
де Врей
Остались в запасе
Северная Македония
Нидерланды
19
Крсте Велкоски
ЦФ
20
Стефан Спировски
ЦП
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Ристо Янков
ВР
Главный тренер
Игор Ангеловски
9
Люк де Йонг
ЦФ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Дэви Классен
АП
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
20
Стефан Спировски
ЦП
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Ристо Янков
ВР
Остались в запасе
9
Люк де Йонг
ЦФ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Дэви Классен
АП
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Северная Македония - Нидерланды
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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