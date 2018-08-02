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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Раднички - Маккаби
Раднички - Маккаби: обзор матча 02 августа 2018
Раднички
02.08.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Маккаби
33'
Р. Панков (АГ)
38'
Э. Атар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раднички - Маккаби
38'
ГОЛ! 0:2!
Э. Атар
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Панков
28'
Желтая карточка
Э. Саборит
Начало матча
Статистика матча Раднички - Маккаби
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
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Раднички
Маккаби
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Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
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19 ноября
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