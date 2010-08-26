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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - ПСЖ
Маккаби - ПСЖ: обзор матча 26 августа 2010
Маккаби
26.08.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
4 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
ПСЖ
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Статистика матча Маккаби - ПСЖ
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Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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