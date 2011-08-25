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Панатинаикос - Маккаби
Панатинаикос - Маккаби: обзор матча 25 августа 2011
Панатинаикос
25.08.2011, четверг, 22:15
Лига Европы
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Маккаби
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Панатинаикос - Маккаби
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панатинаикос
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Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
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Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
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Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
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Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
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