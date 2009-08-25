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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Зальцбург
Маккаби Х - Зальцбург: обзор матча 25 августа 2009
Маккаби Х
25.08.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маккаби Х - Зальцбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Кирьят Элизер
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