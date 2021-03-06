Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Сошо
Лион - Сошо: обзор матча 06 марта 2021
Лион
06.03.2021, суббота, 20:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
5 : 2
Завершен
Сошо
8'
Д. Бенламри
10'
М. Корне
45'
Р. Шерки
77'
Д. Денайе
87'
Р. Шерки
41'
К. Бедья
56'
К. Бедья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - Сошо
ГОЛ! 5:2!
Р. Шерки
Пас отдал
И. Слимани
87'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Де Шильо
86'
Замена
М. Какере
️️️️
У. Ауа
86'
ГОЛ! 4:2!
Д. Денайе
Пас отдал
Р. Шерки
77'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Бар
74'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
74'
70'
Замена
S. Daham
️️️️
O. Thioune
70'
Замена
С. М'Баката
️️️️
А. Н'Дур
70'
Замена
Ж. Лопи
️️️️
J. Martial
Замена
Д. Денайе
️️️️
Д. Бенламри
68'
57'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Ф. Урега
56'
ГОЛ! 3:2!
К. Бедья
Пас отдал
Б. Сумаре
ГОЛ! 3:1!
Р. Шерки
Пас отдал
У. Ауа
45'
41'
ГОЛ! 2:1!
К. Бедья
Пас отдал
Б. Сумаре
40'
Желтая карточка
А. Н'Дур
34'
Замена
К. Бедья
️️️️
С. Амбри
Желтая карточка
Д. Бенламри
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Корне
Пас отдал
М. Де Шильо
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бенламри
Пас отдал
М. Корне
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сошо
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
91
Johan Martial
ЦЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
70
Фабьен Урега
ЛП
28
Бриан Сумаре
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
7
Younes Kaabouni
ЦФ
3
Christophe Diedhiou
ЦФ
3
Pape Paye
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Сошо
4
Florentin Pogba
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жозеф Лопи
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
10
Sofiane Daham
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
4-2-3-1
23
Поллерсбек
26
Бар
20
Дьоманде
4
Бенламри
22
Де Шильо
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
10
Шерки
11
Пакета
19
Слимани
2-3-5
12
Н'Дур
91
45
Амбри
28
Сумаре
70
Урега
12
3
3
7
27
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
10
Ауа
8
Какере
8
Какере
10
Ауа
4
Бенламри
64
Денайе
64
Денайе
4
Бенламри
22
Де Шильо
15
Дюбуа
15
Дюбуа
22
Де Шильо
26
Бар
9
Экамби
9
Экамби
26
Бар
12
Н'Дур
22
М'Баката
22
М'Баката
12
Н'Дур
91
8
Лопи
8
Лопи
91
12
10
10
12
45
Амбри
9
Бедья
9
Бедья
45
Амбри
70
Урега
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
70
Урега
Остались в запасе
Лион
Сошо
8
Флоран Да Силва
ЦП
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Maxence Prévot
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
4
Florentin Pogba
ЦЗ
Остались в запасе
8
Флоран Да Силва
ЦП
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
16
Maxence Prévot
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
4
Florentin Pogba
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лион - Сошо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Сошо
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Сошо
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+