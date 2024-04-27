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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Лутон Таун
Вулверхэмптон - Лутон Таун: обзор матча 27 апреля 2024
Вулверхэмптон
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
39'
Х. Хванг
50'
Тоти
80'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Лутон Таун
Желтая карточка
П. Сарабия
90'
+5
88'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Даути
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
85'
Желтая карточка
Х. Хванг
82'
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Моррис
Пас отдал
Р. Бурк
78'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Р. Баркли
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Кунья
76'
66'
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Кларк
66'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Д. Хасиока
58'
Желтая карточка
А. Локонга
ГОЛ! 2:0!
Тоти
Пас отдал
М. Лемина
50'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
Пас отдал
М. Кунья
39'
Желтая карточка
Ж. Гомес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
27
Семеду
3
Килман
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
2
Доэрти
12
Траоре
35
Гомес
10
Кунья
7
Хванг
4-2-3-1
1
Камински
14
Хасиока
4
Ошо
32
Бурк
15
Менжи
6
Локонга
6
Баркли
19
Чон
18
Кларк
45
Даути
9
Моррис
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
10
Кунья
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Кунья
18
Кларк
8
Берри
8
Берри
18
Кларк
45
Даути
44
Оньединма
44
Оньединма
45
Даути
6
Баркли
45
Адебайо
45
Адебайо
6
Баркли
14
Хасиока
12
Вудроу
12
Вудроу
14
Хасиока
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лутон Таун
25
Дэниэл Бентли
ВР
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Вулверхэмптон - Лутон Таун
3
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
609
425
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.42
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
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