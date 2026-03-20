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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Маунт Плизант - Лос-Анджелес Гэлакси
Маунт Плизант - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 20 марта 2026
Маунт Плизант
20.03.2026, пятница, 02:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
18'
Клаусс
62'
Г. Пек
87'
Г. Пек
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Протокол Маунт Плизант - Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
87'
ГОЛ! 0:3!
Габриэл Пек
Замена
S. Bradford
️️️️➡️️
Warner Brown
80'
74'
Замена
Эрик Томми
️️️️➡️️
Lucas Sanabria
66'
Замена
Isaiah Parente
️️️️➡️️
Эдвин Серрильо
66'
Замена
Карлос Гарсес
️️️️➡️️
Мая Йошида
Замена
️️️️➡️️
Jabari Howell
65'
Замена
️️️️➡️️
R. Edwards
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
Габриэл Пек
58'
Замена
Марко Ройс
️️️️➡️️
Elijah Wynder
58'
Замена
Матеус Наскименто
️️️️➡️️
Клаусс
45'
+1'
18'
ГОЛ! 0:1!
Клаусс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маунт Плизант
80
Shaquan Davis
ВР
15
Kyle Ming
(К)
ЦЗ
4
Fitzroy Cummings
ЦЗ
2
Gadail Irving
ЦЗ
19
Warner Brown
ЦП
31
Demario Phillips
ЦП
26
Thomas Clifford
ЦП
16
Jabari Howell
ЦП
17
Jahshaun Anglin
ЦП
25
R. Edwards
ЦФ
11
Alex Marshall
ЦФ
Главный тренер
Теодор Уитмор
Лос-Анджелес Гэлакси
14
Джон Нельсон
ЛЗ
4
Мая Йошида
(К)
ЦЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
22
Elijah Wynder
ЦП
8
Lucas Sanabria
ЦП
11
Габриэл Пек
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Маунт Плизант
1
Tafari Chambers
ВР
22
Jaheem Douglas
ЦЗ
3
Peterson Pierre
ЦЗ
21
O. Jumpp
ЦП
6
Daniel Saint-Fleur
ЦП
23
Cristojaye Daley
ЦП
10
Jeudy Johnson
ЦП
12
Kimoni Bailey
ЦФ
9
D. Green
ЦФ
38
S. Bradford
ЦФ
7
Devonte Campbell
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
18
Марко Ройс
АП
9
Матеус Наскименто
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
21
Tucker Lepley
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
3-5-2
80
15
4
2
31
26
16
17
19
11
25
4-1-2-1-3
19
Куэвас
4
Йошида
26
14
Нельсон
6
Серрильо
22
8
11
Пек
15
12
99
Клаусс
19
38
38
19
4
Йошида
25
Гарсес
25
Гарсес
4
Йошида
8
27
Томми
27
Томми
8
22
18
Ройс
18
Ройс
22
99
Клаусс
9
Наскименто
9
Наскименто
99
Клаусс
6
Серрильо
16
16
6
Серрильо
Остались в запасе
Маунт Плизант
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Tafari Chambers
ВР
22
Jaheem Douglas
ЦЗ
3
Peterson Pierre
ЦЗ
21
O. Jumpp
ЦП
6
Daniel Saint-Fleur
ЦП
23
Cristojaye Daley
ЦП
10
Jeudy Johnson
ЦП
12
Kimoni Bailey
ЦФ
9
D. Green
ЦФ
7
Devonte Campbell
ЦФ
Главный тренер
Теодор Уитмор
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
21
Tucker Lepley
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Tafari Chambers
ВР
22
Jaheem Douglas
ЦЗ
3
Peterson Pierre
ЦЗ
21
O. Jumpp
ЦП
6
Daniel Saint-Fleur
ЦП
23
Cristojaye Daley
ЦП
10
Jeudy Johnson
ЦП
12
Kimoni Bailey
ЦФ
9
D. Green
ЦФ
7
Devonte Campbell
ЦФ
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
31
Brady Scott
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
21
Tucker Lepley
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Главный тренер
Теодор Уитмор
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Маунт Плизант - Лос-Анджелес Гэлакси
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
394
472
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.84
Информация о матче
Главный судья:
Kwinsi Williams, Trinidad and Tobago
Стадион:
Drax Hall Football Field, St Ann Bay
Посещаемость:
1765
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12 сентября 2025, 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
14 марта 2025, 18:35
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