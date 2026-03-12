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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Лос-Анджелес Гэлакси - Маунт Плизант
Лос-Анджелес Гэлакси - Маунт Плизант: обзор матча 12 марта 2026
Лос-Анджелес Гэлакси
12.03.2026, четверг, 04:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Маунт Плизант
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Маунт Плизант
Завершен
90'
+6'
45'
+6'
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Маунт Плизант
3
2
Всего ударов по воротам
31
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
15
7
Офсайды
1
1
Количество передач
655
207
Сейвы
2
9
Точность передач %
89
66
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
23
1
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
4.26
0.31
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Посещаемость:
4287
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3 : 1
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1 : 1
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0 : 2
17.05.2026
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3 : 1
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Маунт Плизант
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