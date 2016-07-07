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Расписание матчей
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Локомотива - УЭ Санта-Колома
Локомотива - УЭ Санта-Колома: обзор матча 07 июля 2016
Локомотива
07.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
УЭ Санта-Колома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Локомотива - УЭ Санта-Колома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Локомотива
0 : 1
11.10.2026
Вараждин
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
Комуналь д'Айксовалл
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2024.08.16 08:20
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