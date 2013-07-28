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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Таиланд - Ливерпуль
Таиланд - Ливерпуль: обзор матча 28 июля 2013
Таиланд
28.07.2013, воскресенье, 14:40
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Таиланд - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 2
05.06.2026
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Отбор Кубка Азии, 6 тур
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2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
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0 : 4
18.11.2025
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Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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