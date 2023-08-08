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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттс Каунти - Линкольн
Ноттс Каунти - Линкольн: обзор матча 08 августа 2023
Ноттс Каунти
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Линкольн
41'
Желтая карточка
П. О'Коннор
Начало матча
Статистика матча Ноттс Каунти - Линкольн
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
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