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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Реал
Лилль - Реал: обзор матча 02 октября 2024
Лилль
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Реал
45+3'
Д. Дэвид (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Реал
Желтая карточка
Б. Диаките
90'
+6
Желтая карточка
Д. Дэвид
90'
+3
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Баккер
88'
81'
Желтая карточка
Л. Модрич
79'
Желтая карточка
А. Рюдигер
78'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Р. Кабелла
71'
67'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Э. Камавинга
59'
Желтая карточка
Э. Камавинга
57'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Э. Милитао
57'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Эндрик
46'
Желтая карточка
Эндрик
46'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дэвид
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
22
Сантуш
21
Андре
5
Кабелла
32
Буадди
11
Жегрова
15
Дэвид
4-1-3-1-1
13
Лунин
26
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
9
Эндрик
5
Баккер
12
Менье
12
Менье
5
Баккер
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
9
Эндрик
14
Модрич
14
Модрич
9
Эндрик
6
Камавинга
15
Гюлер
15
Гюлер
6
Камавинга
3
Милитао
10
Мбаппе
10
Мбаппе
3
Милитао
Остались в запасе
Лилль
Реал
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лилль - Реал
2
5
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
14
Офсайды
2
0
Количество передач
436
598
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
2.09
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
- : -
05.12.2026
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Okko
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