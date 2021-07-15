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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Струга - Лиепая
Струга - Лиепая: обзор матча 15 июля 2021
Струга
15.07.2021, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лиепая
45'
H. Ukpa
47'
D.
49'
D.
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Струга - Лиепая
84'
Замена
О. Веретило
️️️️
М. Симич
84'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
D.
Желтая карточка
К. Цаке
78'
Замена
F. Tairi
️️️️
V. Kocoski
78'
77'
Замена
M. Ostojić
️️️️
Y. Tkachuk
77'
Замена
Д. Бага
️️️️
H. Ukpa
Желтая карточка
I. Galevski
65'
59'
Замена
К. Карклинс
️️️️
М. Гордейчук
Замена
I. Galevski
️️️️
B. Bojku
52'
49'
ГОЛ! 0:3!
D.
Пас отдал
H. Ukpa
47'
ГОЛ! 0:2!
D.
Пас отдал
М. Гордейчук
Замена
B. Iseni
️️️️
P. Saliu
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
H. Ukpa
Пас отдал
M. Mirosavljev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Струга
5
Клисман Цаке
ЦЗ
88
Неманья Босанчич
ЦП
77
Valentin Kocoski
ЦФ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
10
Besmir Bojku
ЦФ
1
Uroš Đurić
ЦФ
6
Jasmin Mecinovic
ЦФ
15
Besir Ramadani
ЦФ
17
Pajazit Saliu
ЦФ
9
Emir Skenderi
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Лиепая
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
28
Hogan Ukpa
ЦФ
2
Vadims Žuļevs
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
33
S. Keita
ЦФ
15
Yuriy Tkachuk
ЦФ
0
M. Mirosavljev
ЦФ
77
Dodo
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Струга
95
Давор Талеский
ВР
8
Flamur Tairi
ЦФ
13
Ivan Galevski
ЦФ
23
Arlind Shabani
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
6
Arion Ziba
ЦФ
14
Besir Iseni
ЦФ
4
Agon Hani
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
Лиепая
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
67
Ingars Stuglis
ЦФ
40
Miloš Ostojić
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
1-1-5
5
Цаке
88
Босанчич
6
9
17
15
1
1-1-5
1
Звиедрис
55
Симич
27
Березкин
33
62
Гордейчук
77
0
15
77
8
8
77
10
13
13
10
17
14
14
17
15
40
40
15
62
Гордейчук
24
Карклинс
24
Карклинс
62
Гордейчук
55
Симич
20
Веретило
20
Веретило
55
Симич
28
25
Бага
25
Бага
28
77
9
Икаунекс
9
Икаунекс
77
Остались в запасе
Струга
Лиепая
23
Arlind Shabani
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
6
Arion Ziba
ЦФ
4
Agon Hani
ЦФ
95
Давор Талеский
ВР
12
Raif Mirseloski
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
67
Ingars Stuglis
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
23
Arlind Shabani
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
6
Arion Ziba
ЦФ
4
Agon Hani
ЦФ
95
Давор Талеский
ВР
12
Raif Mirseloski
ЦФ
Остались в запасе
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
67
Ingars Stuglis
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Струга - Лиепая
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
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Товарищеский матч. «Арсенал» разгромил «Лиепаю», второй раз за два дня забив четыре гола
2021.01.31 19:25
1
Товарищеский матч. «Арсенал» разгромил «Лиепаю», второй раз за два дня забив четыре гола
2021.01.31 19:25
1
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