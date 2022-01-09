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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Лейтон Ориент
Сток Сити - Лейтон Ориент: обзор матча 09 января 2022
Сток Сити
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
43'
Т. Инс
89'
Т. Кэмбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Лейтон Ориент
ГОЛ! 2:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Т. Инс
89'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Райт-Филлипс
84'
Желтая карточка
Д. Духани
76'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
75'
73'
Замена
Р. Сотириу
️️️️
А. Дринан
72'
Желтая карточка
А. Митчелл
Замена
Д. Тимон
️️️️
А. Даути
71'
Замена
М. Вранчич
️️️️
С. Клукас
71'
65'
Замена
M. Young
️️️️
К. Клэй
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
Пас отдал
А. Даути
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
16
Бен Уилмот
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лейтон Ориент
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
11
Пол Смит
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
7
Том Спарроу
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Лейтон Ориент
3
Джейден Суини
ЦЗ
21
Matt Young
ЦП
26
Дэн Хаппе
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
3-2-3-3
3
Фокс
21
Духани
45
Даути
17
Честер
16
Уилмот
10
Инс
7
Аллен
6
Клукас
18
Браун
1
Бонхэм
32
Райт-Филлипс
3-5
15
Митчелл
19
18
23
22
Вигуру
22
16
Клэй
5
Киприану
45
Даути
14
Тимон
14
Тимон
45
Даути
6
Клукас
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Клукас
32
Райт-Филлипс
19
19
32
Райт-Филлипс
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
16
Клэй
21
21
16
Клэй
23
Дринан
17
Сотириу
17
Сотириу
23
Дринан
Остались в запасе
Сток Сити
Лейтон Ориент
2
Том Смит
ПЗ
17
Адам Дэвис
ВР
7
Том Спарроу
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
3
Джейден Суини
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
17
Адам Дэвис
ВР
7
Том Спарроу
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
3
Джейден Суини
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Сток Сити - Лейтон Ориент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 0
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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