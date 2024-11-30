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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лейтон Ориент - Олдхэм
Лейтон Ориент - Олдхэм: обзор матча 30 ноября 2024
Лейтон Ориент
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Олдхэм
90+9'
J. Keeley
120+1'
Д. Агьей
47'
М. Монте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Олдхэм
120'
+2
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ! 2:1!
Д. Агьей
Пас отдал
С. Перкинс
120'
+1
Желтая карточка
J. Brown
114'
Пенальти не реализован!
Д. Агьей
105'
+3
105'
+2
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Д. Кэпрайс
ГОЛ! 1:1!
J. Keeley
Пас отдал
Т. Джеймс
90'
+9
90'
+2
Замена
K. Drummond
️️️️
M. Fondop
86'
Замена
O. Khan
️️️️
J. Lundstram
Желтая карточка
Д. Донли
85'
85'
Желтая карточка
Д. Кэпрайс
Замена
J. Brown
️️️️
D. Pratley
83'
81'
Замена
J. Kay
️️️️
D. Gardner
75'
Желтая карточка
М. Китчинг
Замена
Д. Донли
️️️️
Ч. Келман
72'
69'
Желтая карточка
M. Hudson
66'
Желтая карточка
M. Fondop
Замена
С. Перкинс
️️️️
Д. Джайесими
59'
Замена
O. Beckles
️️️️
Б. Купер
59'
55'
Желтая карточка
R. Ogle
52'
Желтая карточка
J. Norwood
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Монте
Пас отдал
R. Ogle
Замена
Д. Суини
️️️️
И. Гэлбрейт
46'
Желтая карточка
Д. Болл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
24
J. Keeley
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
7
Oliver O'Neill
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Олдхэм
3
Марк Китчинг
ЛАЗ
2
Reagan Ogle
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
11
Том Конлон
ЦП
9
Mike Fondop
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
11
James Norwood
ЦФ
8
Josh Lundstram
ЦФ
19
Dan Gardner
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Лейтон Ориент
1
Zachary Hemming
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Олдхэм
35
Scott Maloney
ВР
16
W. Sutton
ЦЗ
7
Гарри Чарсли
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
33
Otis Khan
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
27
Josh Kay
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
15
Kane Drummond
ЦФ
4-1-2-1-2
24
6
Симпсон
4
Болл
18
15
Купер
2
Джеймс
7
8
Гэлбрейт
7
Джайесими
23
Келман
7
Агьей
3-1-1-5
20
Кэпрайс
6
Монте
2
3
Китчинг
11
Конлон
1
5
19
8
11
8
Гэлбрейт
3
Суини
3
Суини
8
Гэлбрейт
15
Купер
19
19
15
Купер
7
Джайесими
9
Перкинс
9
Перкинс
7
Джайесими
18
6
6
18
23
Келман
10
Донли
10
Донли
23
Келман
8
33
33
8
19
27
27
19
20
Кэпрайс
14
Гарнер
14
Гарнер
20
Кэпрайс
9
15
15
9
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Олдхэм
1
Zachary Hemming
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
35
Scott Maloney
ВР
16
W. Sutton
ЦЗ
7
Гарри Чарсли
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
Остались в запасе
35
Scott Maloney
ВР
16
W. Sutton
ЦЗ
7
Гарри Чарсли
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Микки Меллон
Статистика матча Лейтон Ориент - Олдхэм
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Олдхэм
- : -
01.12.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
5 : 0
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
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Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
2022.04.23 20:05
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17 января
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
2022.04.23 20:05
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
2019.04.16 22:10
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Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
2019.03.19 19:58
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2019.03.15 14:49
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