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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Лестер
Сканторп Юнайтед - Лестер: обзор матча 12 марта 2011
Сканторп Юнайтед
12.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 3
Завершен
Лестер
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Статистика матча Сканторп Юнайтед - Лестер
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0
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