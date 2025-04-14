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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Сталь
Лехия - Сталь: обзор матча 14 апреля 2025
Лехия
14.04.2025, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 28 тур
3 : 2
Завершен
Сталь
72'
T. Bobcek
90+1'
T. Bobcek
90+3'
T. Neugebauer
33'
F. Gerbowski
42'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Сталь
ГОЛ! 3:2!
T. Neugebauer
Пас отдал
А. Царенко
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
T. Bobcek
Пас отдал
К. Мена
90'
+1
86'
Замена
D. Tkacz
️️️️
J. David Beauguel
Замена
T. Neugebauer
️️️️
Р. Капич
85'
85'
Замена
A. Bukowski
️️️️
M. Domański
ГОЛ! 1:2!
T. Bobcek
Пас отдал
Р. Капич
72'
Замена
L. Gueho
️️️️
A. Chindris
68'
Замена
А. Царенко
️️️️
М. Хлан
67'
62'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
F. Gerbowski
48'
Желтая карточка
Б. Эсселинк
46'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Ł. Wolsztyński
42'
ГОЛ! 0:2!
И. Кавалейру
Пас отдал
Ł. Wolsztyński
33'
ГОЛ! 0:1!
F. Gerbowski
Пас отдал
М. Гилламьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Максим Хлан
АП
4
A. Chindris
ЦФ
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Лехия
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
17
Антон Царенко
АП
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
8
Пири Ханнола
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
2-3-2-3
1
4
23
79
6
10
Капич
30
Мена
33
Хлан
27
Вьюнник
89
4
2-1-5-1-1
39
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
66
Яунземс
23
32
25
18
8
Иван Кавалейру
10
4
94
94
4
10
Капич
99
99
10
Капич
33
Хлан
17
Царенко
17
Царенко
33
Хлан
10
33
33
10
19
19
32
92
Кадзиор
92
Кадзиор
32
25
9
9
25
Остались в запасе
Лехия
Сталь
81
Kacper Gutowski
ВР
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
13
Konrad Jałocha
ВР
8
Пири Ханнола
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
81
Kacper Gutowski
ВР
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
8
Пири Ханнола
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Лехия - Сталь
1
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
8
Офсайды
2
3
Количество передач
535
326
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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