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Расписание матчей
Испания. Кубок
Оуренсе - Леганес
Оуренсе - Леганес: обзор матча 15 декабря 2020
Оуренсе
15.12.2020, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оуренсе - Леганес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
0 : 1
18.12.2025
Атлетик
Испания. Кубок, 1/32 финала
Оуренсе
2 : 1
03.12.2025
Жирона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
4 : 2
28.10.2025
Овьедо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
3 : 2
05.01.2025
Вальядолид
Испания. Кубок, 2 раунд
Оуренсе
1 : 0
04.12.2024
Депортиво
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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Мунисипал де Бутарке
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