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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Лидс
Рочдейл - Лидс: обзор матча 04 января 2014
Рочдейл
04.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рочдейл - Лидс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
21.11.2026
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31.10.2026
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
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Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
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