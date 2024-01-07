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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Лидс
Питерборо Юнайтед - Лидс: обзор матча 07 января 2024
Питерборо Юнайтед
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Лидс
34'
И. Ампаду
47'
П. Бэмфорд
90'
И. Ампаду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Лидс
90'
+1
Замена
М. Жозеф
️️️️
Ж. Пироэ
90'
ГОЛ! 0:3!
И. Ампаду
Пас отдал
Д. Джеймс
86'
Замена
Г. Камара
️️️️
П. Бэмфорд
86'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Энтони
86'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
В. Гнонто
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
Д. Найт
85'
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
85'
78'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Д. Шеклтон
Замена
D. Ajiboye
️️️️
К. Поку
68'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
J. Katongo
68'
Замена
M. Mothersille
️️️️
Р. Джонс
68'
67'
Желтая карточка
И. Ампаду
47'
ГОЛ! 0:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
И. Ампаду
39'
Желтая карточка
В. Гнонто
Желтая карточка
Д. Найт
35'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Ампаду
Пас отдал
П. Бэмфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
14
Harley Mills
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
Лидс
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3-1-1-3-2
44
2
20
Найт
5
Эдвардс
5
Киприану
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
17
Поку
31
Рэндалл
8
26
Джонс
3-1-1-1-4
1
Классон
6
Родон
4
Ампаду
23
Фирпо
4
Груев
16
Шеклтон
29
Гнонто
14
Грей
19
Энтони
9
Пироэ
45
Бэмфорд
20
Найт
3
Кричлоу
3
Кричлоу
20
Найт
2
37
Фернандес
37
Фернандес
2
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
17
Поку
44
44
17
Поку
26
Джонс
29
29
26
Джонс
16
Шеклтон
12
Эйлинг
12
Эйлинг
16
Шеклтон
45
Бэмфорд
18
Камара
18
Камара
45
Бэмфорд
29
Гнонто
7
Джеймс
7
Джеймс
29
Гнонто
19
Энтони
99
Поведа
99
Поведа
19
Энтони
9
Пироэ
18
Жозеф
18
Жозеф
9
Пироэ
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Лидс
31
Джед Стир
ВР
14
Harley Mills
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Harley Mills
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
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