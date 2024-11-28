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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Лудогорец
Лацио - Лудогорец: обзор матча 28 ноября 2024
Лацио
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
0 : 0
Завершен
Лудогорец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Лудогорец
89'
Замена
Я. Пиотровски
️️️️
И. Чочев
Желтая карточка
Г. Исаксен
84'
81'
Желтая карточка
П. Наресси
81'
Замена
И. Йорданов
️️️️
Д. Гроппер
81'
Замена
А. Камара
️️️️
Сон
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
79'
Желтая карточка
Патрик
73'
Желтая карточка
Н. Ровелла
73'
68'
Замена
К. Дуа
️️️️
Р. Секо
Желтая карточка
С. Жиго
60'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Весино
60'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Л. Чауна
46'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Б. Диа
46'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Л. Пеллегрини
46'
Желтая карточка
Л. Чауна
42'
36'
Желтая карточка
Э. Куртулуш
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
6
Педро Наресси
(К)
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
3-3-2-2
35
Мандас
4
Патрик
2
Жиго
77
Марушич
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Гендузи
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
17
Чауна
3-2-3-1-1
39
Бонманн
17
Сон
15
Куртулуш
4
Алмейда
16
Витри
14
Гроппер
6
Наресси
18
Чочев
23
Дуарте
77
Маркус
12
Секо
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
15
Весино
6
Ровелла
6
Ровелла
15
Весино
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Диа
11
Кастелланос
11
Кастелланос
22
Диа
18
Чочев
24
Пиотровски
24
Пиотровски
18
Чочев
14
Гроппер
8
Йорданов
8
Йорданов
14
Гроппер
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
17
Сон
20
Камара
20
Камара
17
Сон
Остались в запасе
Лацио
Лудогорец
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Лацио - Лудогорец
6
2
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
610
386
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.16
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Олимпико
Новости команд
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Лацио
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