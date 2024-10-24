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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - ЛАСК
Олимпия - ЛАСК: обзор матча 24 октября 2024
Олимпия
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
2 : 0
Завершен
ЛАСК
14'
А. Санчес
80'
П. Лукас Швайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - ЛАСК
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Флеккер
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
90'
+1
Замена
J. Govea
️️️️
Д. Суалехе
85'
Замена
М. Брест
️️️️
А. Санчес
85'
Замена
И. Дурдов
️️️️
П. Лукас Швайзер
84'
Желтая карточка
П. Лукас Швайзер
81'
ГОЛ! 2:0!
П. Лукас Швайзер
80'
77'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Ф. Стойкович
73'
Желтая карточка
М. Богард
Желтая карточка
R. Boultam
72'
Замена
T.
️️️️
D. Kojić
71'
67'
Замена
С. Хорват
️️️️
Б. Йовичич
67'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
М. Таловеров
Замена
R. Boultam
️️️️
Р. Флоруч
64'
59'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
В. Бериша
58'
Замена
М. Любичич
️️️️
A. Taoui
Желтая карточка
Д. Суалехе
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Р. Флоруч
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
14
Марцел Ратник
(К)
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
30
Рауль Флоруч
ПВ
9
Dino Kojić
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
7
Peter Agba
ЦП
88
Thalisson
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
39
Moritz Schrenk
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
3-3-2-2
69
Видовшек
17
Мухамедбегович
15
14
Ратник
33
Суалехе
34
Доффо
2
Силва
11
Санчес
30
Флоруч
37
Швайзер
9
4-2-1-3
28
Зибенхандль
4
Цирайс
40
Таловеров
30
Стойкович
2
Белло
6
Богард
32
Йовичич
23
Бериша
32
Жуль
9
Энтруп
11
33
Суалехе
33
33
33
Суалехе
9
88
88
9
30
Флоруч
24
24
30
Флоруч
11
Санчес
18
Брест
18
Брест
11
Санчес
37
Швайзер
19
Дурдов
19
Дурдов
37
Швайзер
30
Стойкович
17
Боатенг
17
Боатенг
30
Стойкович
40
Таловеров
6
Смольчич
6
Смольчич
40
Таловеров
32
Йовичич
30
Хорват
30
Хорват
32
Йовичич
23
Бериша
29
Флеккер
29
Флеккер
23
Бериша
11
27
Любичич
27
Любичич
11
Остались в запасе
Олимпия
ЛАСК
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
7
Peter Agba
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
Главный тренер
Зоран Зелькович
1
Лукас Юнгвирт
ВР
39
Moritz Schrenk
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
7
Peter Agba
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
Остались в запасе
1
Лукас Юнгвирт
ВР
39
Moritz Schrenk
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Олимпия - ЛАСК
4
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
9
Офсайды
3
1
Количество передач
265
555
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.86
1
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
0 : 1
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
0 : 1
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Стожице
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