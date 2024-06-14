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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Расинг Клуб
Ланус - Расинг Клуб: обзор матча 14 июня 2024
Ланус
14.06.2024, пятница, 03:15
Аргентина. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Расинг Клуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Расинг Клуб
85'
Желтая карточка
Р. Мартинес
67'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
Начало матча
Статистика матча Ланус - Расинг Клуб
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
19
Офсайды
3
2
Количество передач
313
384
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.34
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
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Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
Новости команд
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