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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Строитель - Кубань Холдинг
Строитель - Кубань Холдинг: обзор матча 07 сентября 2024
Строитель
07.09.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
0 : 0
Завершен
Кубань Холдинг
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Статистика матча Строитель - Кубань Холдинг
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0
Матчи команд
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Строитель
4 : 0
09.11.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Дружба
1 : 0
02.11.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Строитель
2 : 1
26.10.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Легион
1 : 1
19.10.2024
Строитель
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
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