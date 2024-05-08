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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Насьональ - Коринтианс
Насьональ - Коринтианс: обзор матча 08 мая 2024
Насьональ
08.05.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа F, 4 тур
0 : 2
Завершен
Коринтианс
75'
Ю. Алберто
90+7'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Коринтианс
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Матеузиньо
Пас отдал
У. Фариас
Красная карточка
T. I. Caballero Fleytas
90'
+5
Замена
T. I. Caballero Fleytas
️️️️
J. Alfaro
89'
84'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Уэсли
Замена
I. Bailone
️️️️
Г. Кабальеро
82'
Замена
M. Gonzalez
️️️️
L. Meza
76'
Замена
J. F. Santacruz Rodas
️️️️
B. Caceres
76'
75'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
А. Ромеро
Желтая карточка
B. Caceres
62'
59'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Г. Силва
57'
Желтая карточка
Уэсли
Желтая карточка
C. Nunez
46'
Желтая карточка
L. Meza
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Антони Сильва
(К)
ВР
12
L. Rivas
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
C. Nunez
ЦЗ
17
Густаво Кабальеро
ЛВ
5
J. Alfaro
ЦП
13
L. Meza
ЦП
9
D. Duarte
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
46
Уго Фариас
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
18
Паулиньо
(К)
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Насьональ
30
S. Ojeda
ЦЗ
24
T. I. Caballero Fleytas
ЦФ
7
I. Bailone
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
3-2-1-1
1
Сильва
12
31
13
5
13
17
Кабальеро
9
4-1-3-1
1
Мигел
25
Кака
4
Торрес
23
Фагнер
46
Фариас
18
Паулиньо
9
Биро
19
Силва
11
Ромеро
20
Уэсли
5
24
24
5
17
Кабальеро
7
7
17
Кабальеро
20
Уэсли
13
Энрике
13
Энрике
20
Уэсли
19
Силва
9
Алберто
9
Алберто
19
Силва
Остались в запасе
Насьональ
Коринтианс
30
S. Ojeda
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
33
Матеус Донелли
ВР
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
30
S. Ojeda
ЦЗ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Насьональ - Коринтианс
3
1
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
22
10
Офсайды
3
0
Количество передач
328
410
Сейвы
3
8
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Насьональ
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
- : -
07.12.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 21 тур
Насьональ
3 : 1
27.11.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Насьональ
0 : 2
04.11.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Angel Arteaga, Venezuela
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
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