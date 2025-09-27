Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Сендерийск
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Копенгаген
Сендерийск - Копенгаген: онлайн-трансляция 27 сентября 2025
Сендерийск
27.09.2025, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, 10 тур
- : -
Не начался
Копенгаген
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сендерийск - Копенгаген
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:02
«Мальме» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 18:50
«Дрита» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.88
28 июля, 10:00
«Копенгаген» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.70
21 июля, 10:03
Больше новостей
Дания. Суперлига
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
- : -
17.08.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
- : -
17.08.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
- : -
17.08.2025
Брондбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
- : -
18.08.2025
Орхус
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
- : -
23.08.2025
Оденсе
Последние матчи
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
3 : 2
03.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
6 : 2
28.07.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
1 : 1
20.07.2025
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
Лига чемпионов, 3 раунд
Мальме
0 : 0
05.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
