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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Серро Портеньо - Коло-Коло
Серро Портеньо - Коло-Коло: обзор матча 30 мая 2024
Серро Портеньо
30.05.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Коло-Коло
35'
F. Carrizo
23'
К. Паласиос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Портеньо - Коло-Коло
Красная карточка
А. Бенитес
90'
+10
90'
+1
Желтая карточка
L. Benegas
89'
Желтая карточка
Б. Кортес
Замена
E.
️️️️
Р. Пирис
87'
83'
Замена
L. Benegas
️️️️
G. Paiva
82'
Замена
Э. Амор
️️️️
Э. Павес
75'
Замена
В. Писарро
️️️️
М. Боладос
Замена
F. Fernandez
️️️️
Х. Итурбе
74'
64'
Замена
К. Савала
️️️️
L. Gil
Желтая карточка
Р. Де Хесус
57'
ГОЛ! 1:1!
F. Carrizo
Пас отдал
Р. Пирис
35'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Паласиос
17'
Желтая карточка
А. Сальдивия
Желтая карточка
F. Peralta
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Портеньо
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
35
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
8
F. Carrizo
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Диего Чурин
(К)
ЦФ
1
Jean
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Коло-Коло
25
Брайан Кортес
ВР
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
2
Óscar Opazo
ЦП
5
Эстебан Павес
ЦП
9
G. Paiva
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
11
Маркос Боладос
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Серро Портеньо
14
Вайлдер Виера
ЦП
15
R. Carrascal
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
40
F. Fernandez
ЦФ
27
L. Riveros
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Коло-Коло
1
Fernando de Paul
ВР
19
Эмилиано Амор
ЦЗ
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
20
Висенте Писарро
ЦП
8
Lucas Soto
ЦП
27
Matías Moya
ЦП
15
Кристиан Савала
ЦФ
9
Leandro Benegas
ЦФ
21
Лукас Сепеда
ЦФ
3-3-1-4
15
Арсамендия
15
Бенитес
35
Де Хесус
8
16
26
Пирис
11
Итурбе
9
Чурин
10
4
1
3-2-4
25
Кортес
4
Сальдивия
37
Фалькон
21
2
5
Павес
7
Паласиос
11
Боладос
8
9
11
Итурбе
40
40
11
Итурбе
26
Пирис
9
9
26
Пирис
5
Павес
19
Амор
19
Амор
5
Павес
11
Боладос
20
Писарро
20
Писарро
11
Боладос
8
15
Савала
15
Савала
8
9
9
9
9
Остались в запасе
Серро Портеньо
Коло-Коло
14
Вайлдер Виера
ЦП
15
R. Carrascal
ЦП
27
L. Riveros
ЦФ
5
Хорхе Морель
ЦП
Главный тренер
Виктор Бернай
1
Fernando de Paul
ВР
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
8
Lucas Soto
ЦП
27
Matías Moya
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
14
Вайлдер Виера
ЦП
15
R. Carrascal
ЦП
27
L. Riveros
ЦФ
5
Хорхе Морель
ЦП
Остались в запасе
1
Fernando de Paul
ВР
21
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
5
Ramiro González
ЦЗ
27
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
8
Lucas Soto
ЦП
27
Matías Moya
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Серро Портеньо - Коло-Коло
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
355
437
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.95
Матчи команд
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Серро Портеньо
- : -
29.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Коло-Коло
- : -
29.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
General Pablo Rojas, Asuncion
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