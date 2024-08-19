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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кобленц - Вольфсбург
Кобленц - Вольфсбург: обзор матча 19 августа 2024
Кобленц
19.08.2024, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
15'
П. Виммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кобленц - Вольфсбург
Желтая карточка
D. Grgić
90'
87'
Замена
B. Bröger
️️️️
Б. Баку
Желтая карточка
I. Blagojevic
83'
82'
Замена
Б. Дардаи
️️️️
М. Сванберг
Желтая карточка
D. von der Bracke
80'
77'
Желтая карточка
М. Сванберг
Замена
D. Kaiser
️️️️
L. Hysenaj
69'
Замена
M. Müller
️️️️
M. Yeboah
69'
46'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Й. Винд
46'
Замена
К. Фишер
️️️️
М. Лакруа
25'
Желтая карточка
С. Борнау
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Виммер
Пас отдал
Я. Каминьски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобленц
1
Michael Zadach
ВР
14
Damir Grgić
ЦЗ
4
Daniel von der Bracke
(К)
ЦЗ
15
Karim Zeghli
ЦЗ
3
Yasin Yaman
ЦЗ
20
Leon Hysenaj
ЦП
10
Igor Blagojevic
ЦП
17
Lukas Tuchscherer
ЦП
6
Marcel Wingender
ЦП
19
Dylan Esmel
ЦФ
22
Melchisedec Yeboah
ЦФ
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
(К)
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кобленц
21
Steffen Weber
ВР
26
Elias Heine
ЦЗ
30
Beykan Sengül
ЦЗ
2
Marco Müller
ЦЗ
13
Illia Vdovychenko
ЦЗ
24
Tizian Sauer
ЦП
25
Linus Schulte-Wissermann
ЦП
9
Dominik Kaiser
ЦФ
18
Sebastian Rosbach
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
38
Bennit Bröger
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
4-4-2
1
14
15
3
4
20
17
6
10
22
19
4-3-2-1
25
Грабара
17
Баку
5
Лакруа
15
Зесигер
33
Борнау
31
Герхардт
32
Сванберг
14
Майер
8
Виммер
13
Каминьски
19
Винд
22
2
2
22
20
9
9
20
5
Лакруа
2
Фишер
2
Фишер
5
Лакруа
17
Баку
38
38
17
Баку
32
Сванберг
8
Дардаи
8
Дардаи
32
Сванберг
19
Винд
8
Томаш
8
Томаш
19
Винд
Остались в запасе
Кобленц
Вольфсбург
21
Steffen Weber
ВР
26
Elias Heine
ЦЗ
30
Beykan Sengül
ЦЗ
13
Illia Vdovychenko
ЦЗ
24
Tizian Sauer
ЦП
25
Linus Schulte-Wissermann
ЦП
18
Sebastian Rosbach
ЦФ
27
Мариус Мюллер
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
21
Steffen Weber
ВР
26
Elias Heine
ЦЗ
30
Beykan Sengül
ЦЗ
13
Illia Vdovychenko
ЦЗ
24
Tizian Sauer
ЦП
25
Linus Schulte-Wissermann
ЦП
18
Sebastian Rosbach
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
37
Jonathan Akaegbobi
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кобленц - Вольфсбург
3
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
17
8
Офсайды
0
2
Количество передач
159
534
Сейвы
0
1
Точность передач %
52
86
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Кобленц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кобленц
0 : 1
19.08.2024
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кобленц
2 : 3
11.08.2017
Динамо Дрезден
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 6
14.05.2014
Байер
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 4
17.07.2013
Шальке-04
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 2
10.10.2012
Боруссия Д
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Stadion Oberwerth, Koblenz
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