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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кобленц - Шальке-04
Кобленц - Шальке-04: обзор матча 17 июля 2013
Кобленц
17.07.2013, среда, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кобленц - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кобленц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кобленц
0 : 1
19.08.2024
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кобленц
2 : 3
11.08.2017
Динамо Дрезден
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 6
14.05.2014
Байер
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 4
17.07.2013
Шальке-04
Товарищеские матчи
Кобленц
1 : 2
10.10.2012
Боруссия Д
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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