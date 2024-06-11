Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
КНДР - Мьянма
КНДР - Мьянма: обзор матча 11 июня 2024
КНДР
11.06.2024, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 6 тур
4 : 1
Завершен
Мьянма
16'
J. Ri
43'
J. Ri
87'
J. Ri (П)
57'
W. Lin Aung
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КНДР - Мьянма
90'
+3
Желтая карточка
Z. Khant Min
Замена
️️️️
K. Ju-Hyok
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
J. Ri
87'
Желтая карточка
J. Ri
77'
76'
Желтая карточка
K. Min Oo
76'
Замена
️️️️
K. Min Oo
57'
ГОЛ! 2:1!
W. Lin Aung
ГОЛ! 2:0!
J. Ri
43'
30'
Желтая карточка
K. Soe Moe
ГОЛ! 1:0!
J. Ri
Пас отдал
K. Han
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
16
Kim Yu Song
ЦЗ
4
Kim Pom Hyok
ЦЗ
3
Kuk Chol Jang
ЦП
20
Chung-song Paek
ЦП
22
Kim Kuk Bom
ЦП
9
Jo-guk Ri
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Мьянма
1
Kyaw Zin Phyo
ВР
4
Kyaw Soe Moe
ЦЗ
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
6
Kyaw Min Oo
ЦП
7
Lwin Moe Aung
ЦП
13
Nay Moe Naing
ЦП
11
Maung Maung Lwin
ЦФ
20
Lam Mang Suan
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
КНДР
18
Sin Tae Song
ВР
19
Kim Sung-Hye
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Мьянма
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
12
David Htan
ЦЗ
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
3
Thet Hein Soe
ЦП
21
Yan Naing Oo
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
10
Win Naing Tun
ЦФ
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
2-3-3
1
16
4
3
20
22
17
10
9
2-3-3
1
4
15
6
7
13
19
20
11
Остались в запасе
КНДР
Мьянма
18
Sin Tae Song
ВР
19
Kim Sung-Hye
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
12
David Htan
ЦЗ
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
3
Thet Hein Soe
ЦП
21
Yan Naing Oo
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
10
Win Naing Tun
ЦФ
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Остались в запасе
18
Sin Tae Song
ВР
19
Kim Sung-Hye
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
Остались в запасе
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
12
David Htan
ЦЗ
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
3
Thet Hein Soe
ЦП
21
Yan Naing Oo
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
10
Win Naing Tun
ЦФ
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Статистика матча КНДР - Мьянма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Информация о матче
Стадион:
New Laos National Stadium, Vientiane
Посещаемость:
141
Новости команд
Все
КНДР
Мьянма
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
2025.02.14 19:07
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Матч Киргизстана и Мьянмы отменен из-за террористической угрозы
2017.09.04 10:54
3
Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном
2016.03.29 16:56
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+