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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Олдхэм - Киддерминстер
Олдхэм - Киддерминстер: обзор матча 24 февраля 2024
Олдхэм
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Киддерминстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Олдхэм - Киддерминстер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 20 тур
Бостон Юнайтед
- : -
28.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Киддерминстер
2 : 2
21.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Киддерминстер
1 : 1
14.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 15 тур
Алтричем
0 : 0
27.10.2026
Киддерминстер
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Олдхэм
Киддерминстер
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
2022.04.23 20:05
«Киддерминстер» из 6-го дивизиона показал празднование выхода в 1/16 финала Кубка Англии
2022.01.09 11:27
6
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
2019.04.16 22:10
3
Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
2019.03.19 19:58
13
Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
2019.03.15 14:49
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
2022.04.23 20:05
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
2019.04.16 22:10
3
Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
2019.03.19 19:58
13
Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
2019.03.15 14:49
Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера
2019.03.14 20:34
3
«Киддерминстер» из 6-го дивизиона показал празднование выхода в 1/16 финала Кубка Англии
2022.01.09 11:27
6
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