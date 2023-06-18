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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий - Кения
Маврикий - Кения: обзор матча 18 июня 2023
Маврикий
18.06.2023, воскресенье, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Кения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Маврикий - Кения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ангола
3 : 1
09.09.2025
Маврикий
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
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