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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Ульсан Хендэ - Кавасаки Фронтале
Ульсан Хендэ - Кавасаки Фронтале: обзор матча 18 сентября 2024
Ульсан Хендэ
18.09.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кавасаки Фронтале
54'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Кавасаки Фронтале
90'
Замена
Y. Maruyama
️️️️
С. ван Вермескеркен
84'
Желтая карточка
D. Tono
Замена
Я. Кариелло
️️️️
M. Ju
75'
75'
Замена
A. Ienaga
️️️️
M.
75'
Замена
R. Oshima
️️️️
Y. Segawa
69'
Замена
S. Yamada
️️️️
Y. Kobayashi
69'
Замена
D. Tono
️️️️
Y. Wakizaka
Замена
S. Ko
️️️️
М. Салес
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
M.
Пас отдал
A. Sasaki
Замена
A. Esaka
️️️️
M. Kim
46'
Замена
Г. Арабидзе
️️️️
M. Kim
46'
Замена
G. Ludwigson
️️️️
K. Lee
46'
42'
Желтая карточка
S. Miura
Желтая карточка
Ю. Ил-Лок
41'
Желтая карточка
М. Салес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
95
Матеус Салес
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
10
Min-kyu Ju
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
4
Кота Такаи
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Kento Tachibanada
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
20
Yusuke Segawa
ЦП
23
Marcinho
ЦП
14
Y. Wakizaka
(К)
ЦФ
11
Yu Kobayashi
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
72
Chung-yong Lee
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Кавасаки Фронтале
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
10
Ryota Oshima
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
20
Shin Yamada
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
16
20
5
Ву-Ен
95
Салес
10
13
24
73
Юн Ил-Лок
10
4-4-2
1
31
ван Вермескеркен
5
13
4
Такаи
19
20
23
8
11
14
95
Салес
7
7
95
Салес
10
9
Арабидзе
9
Арабидзе
10
13
8
8
13
24
17
17
24
10
99
Кариелло
99
Кариелло
10
31
ван Вермескеркен
28
28
31
ван Вермескеркен
20
10
10
20
23
41
41
23
14
7
7
14
11
20
20
11
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Кавасаки Фронтале
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
72
Chung-yong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
72
Chung-yong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
Остались в запасе
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
26
Kota Yui
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Тору Оники
Статистика матча Ульсан Хендэ - Кавасаки Фронтале
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
9
Офсайды
4
2
Количество передач
482
239
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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