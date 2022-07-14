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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кауно Жальгирис - Ружомберок
Кауно Жальгирис - Ружомберок: обзор матча 14 июля 2022
Кауно Жальгирис
14.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ружомберок
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Кауно Жальгирис - Ружомберок
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Литва. А-Лига, 36 тур
ТрансИНВЕСТ
4 : 1
08.11.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
- : -
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
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Кауно Жальгирис
Ружомберок
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
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15 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
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Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
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«Брайтон» – «Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
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В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
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2022.02.01 18:09
20
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2021.01.19 23:49
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2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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