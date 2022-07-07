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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ружомберок - Кауно Жальгирис
Ружомберок - Кауно Жальгирис: обзор матча 07 июля 2022
Ружомберок
07.07.2022, четверг, 19:30
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Кауно Жальгирис
13'
L. Pilibaitis (АГ)
68'
Ш. Герец
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Кауно Жальгирис
Замена
M. Kelemen
️️️️
Ш. Герец
74'
Замена
A. Morong
️️️️
М. Регали
73'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Герец
Пас отдал
Л. Фабиш
68'
Замена
Ф. Лихы
️️️️
K. Domonkos
61'
Замена
A. Tučný
️️️️
T. Bobcek
60'
Желтая карточка
J. Maslo
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
L. Pilibaitis
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
1
Ivan Krajčírik
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
23
Матей Мадленьяк
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
21
Лукаш Фабиш
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
11
Matej Kochan
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
15
Штефан Герец
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
89
T. Bobcek
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Кауно Жальгирис
35
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
15
Каролис Силкайтис
ОП
4
Мартинас Дапкус
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
77
L. Pilibaitis
ЦФ
6
Mohamed Bahlouli
ЦФ
14
Дивайн Наа
ЦФ
22
M. Thuique
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
28
Александер Селецки
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
9
Adam Morong
ЦП
38
Viktor Úradník
ЦП
16
Adrián Macejko
ЦП
23
Michal Dopater
ЦП
7
Jakub Rakyta
ЦП
33
Матуш Малы
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Кауно Жальгирис
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
2-4-1-3
1
2
23
Мадленьяк
21
Фабиш
11
4
10
17
Регали
89
3
15
Герец
2-1-2-5
35
Вайткунас
2
Гирдвайнис
15
Силкайтис
4
Дапкус
10
Сиргедас
22
22
14
Наа
6
77
10
6
Лихы
6
Лихы
10
17
Регали
9
9
17
Регали
89
17
17
89
15
Герец
26
26
15
Герец
Остались в запасе
Ружомберок
Кауно Жальгирис
23
Tomáš Frühwald
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
28
Александер Селецки
ЦЗ
38
Viktor Úradník
ЦП
16
Adrián Macejko
ЦП
23
Michal Dopater
ЦП
7
Jakub Rakyta
ЦП
33
Матуш Малы
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Остались в запасе
23
Tomáš Frühwald
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
28
Александер Селецки
ЦЗ
38
Viktor Úradník
ЦП
16
Adrián Macejko
ЦП
23
Michal Dopater
ЦП
7
Jakub Rakyta
ЦП
33
Матуш Малы
ЦФ
Остались в запасе
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Гленн Сталь
Статистика матча Ружомберок - Кауно Жальгирис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
- : -
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Литва. А-Лига, 36 тур
ТрансИНВЕСТ
4 : 1
08.11.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
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