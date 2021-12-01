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Расписание матчей
Испания. Кубок
Касереньо - Понферрадина
Касереньо - Понферрадина: обзор матча 01 декабря 2021
Касереньо
01.12.2021, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Понферрадина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Касереньо - Понферрадина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Касереньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гвадалахара КМ
2 : 1
28.10.2025
Касереньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Касереньо
1 : 3
05.12.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Касереньо
2 : 1
30.10.2024
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1/64 финала
Касереньо
2 : 3
31.10.2023
Кастельон
Испания. Кубок, 1/16 финала
Касереньо
0 : 1
03.01.2023
Реал
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Информация о матче
Стадион:
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Касереньо
Понферрадина
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
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Кубок Испании. «Атлетико» прошел команду из 3-го дивизиона (3:1), забив победный гол на 92-й минуте
2024.12.05 23:17
Кубок Испании. «Атлетико» прошел команду из 3-го дивизиона (3:1), забив победный гол на 92-й минуте
2024.12.05 23:17
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Касереньо» (1:0) и вышел в 1/8 финала
2023.01.04 00:53
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
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Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
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Кубок Испании. «Вильярреал» проиграл любительской команде и другие результаты
2017.10.25 23:21
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