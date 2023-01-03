Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Картахена - Вильярреал
Картахена - Вильярреал: обзор матча 03 января 2023
Картахена
03.01.2023, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 5
Завершен
Вильярреал
39'
P. Vázquez
49'
А. Баэна
56'
А. Данжума
61'
Х. Луис Моралес
85'
С. Чуквуэзе
90'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Картахена - Вильярреал
90'
ГОЛ! 1:5!
Э. Капу
89'
Желтая карточка
Н. Джексон
Желтая карточка
М. Рико
88'
85'
ГОЛ! 1:4!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Н. Джексон
Замена
F.
️️️️
И. Янссон
79'
68'
Замена
Д. Парехо
️️️️
М. Морланес
68'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Данжума
Замена
А. Ортуньо
️️️️
А. Садику
68'
63'
Замена
Э. Капу
️️️️
А. Баэна
Желтая карточка
Д. Мусто
62'
Желтая карточка
И. Янссон
62'
61'
ГОЛ! 1:3!
Х. Луис Моралес
60'
Пенальти не реализован!
Х. Луис Моралес
57'
Замена
А. Педраса
️️️️
Й. Мохика
57'
Замена
Х. Фойт
️️️️
К. Фемения
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Л. Сангалли
57'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Д. Феррейро
57'
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Данжума
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Баэна
ГОЛ! 1:0!
P. Vázquez
Пас отдал
Д. Феррейро
39'
22'
Желтая карточка
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Картахена
37
Oscar Medina
ВР
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
26
Farru
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
28
Alejandro Domingo
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
3-2-2-3
13
Мартинес
14
Калеро
4
Алкала
15
17
Рико
21
Янссон
23
Сангалли
7
Феррейро
18
Мусто
15
19
Садику
4-2-3-1
25
Рейна
17
Фемения
2
Манди
4
Куэнка
22
Мохика
8
Морланес
14
Тригерос
11
Джексон
7
Данжума
10
Баэна
25
Моралес
23
Сангалли
20
Искьердо
20
Искьердо
23
Сангалли
21
Янссон
37
37
21
Янссон
7
Феррейро
8
де Бласис
8
де Бласис
7
Феррейро
19
Садику
9
Ортуньо
9
Ортуньо
19
Садику
22
Мохика
23
Педраса
23
Педраса
22
Мохика
17
Фемения
8
Фойт
8
Фойт
17
Фемения
10
Баэна
6
Капу
6
Капу
10
Баэна
8
Морланес
10
Парехо
10
Парехо
8
Морланес
7
Данжума
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Данжума
Остались в запасе
Картахена
Вильярреал
37
Oscar Medina
ВР
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
26
Farru
ЦЗ
28
Alejandro Domingo
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
37
Oscar Medina
ВР
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
26
Farru
ЦЗ
28
Alejandro Domingo
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Картахена - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Картогонова
Новости команд
Все
Картахена
Вильярреал
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+