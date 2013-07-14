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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Карлсруэ - Валенсия
Карлсруэ - Валенсия: обзор матча 14 июля 2013
Карлсруэ
14.07.2013, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлсруэ - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Карлсруэ
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31.10.2026
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27.10.2026
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24.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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18.10.2026
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Испания. Примера, 13 тур
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Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
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24.10.2026
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0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
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