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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зальцбург - Кайзерслаутерн
Зальцбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 05 июля 2014
Зальцбург
05.07.2014, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зальцбург - Кайзерслаутерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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