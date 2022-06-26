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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Кайрат
Тараз - Кайрат: обзор матча 26 июня 2022
Тараз
26.06.2022, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
45+1'
Б. Байтана
7'
А. Шушеначев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тараз - Кайрат
Замена
А. Таубай
️️️️
А. Жумабек
83'
83'
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
А. Шушеначев
74'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Ж. Пауло
74'
Замена
В. Швырев
️️️️
Х. Канте
Замена
️️️️
M. Shakhmetov
72'
Желтая карточка
Е. Ахметов
52'
45'
+4
Желтая карточка
Х. Канте
ГОЛ! 1:1!
Б. Байтана
45'
+1
Желтая карточка
М. Гамаков
42'
Желтая карточка
Ж. Кожамберды
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Шушеначев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
44
Лука Гадрани
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
77
Алишер Сулей
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
70
Bauyrzhan Rakhmet
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
18
Динмухамед Караман
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
47
Alisher Rakhimzhanov
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
3-3-2-3
2
Ахметов
3
Даиров
5
Кенесбек
44
Гадрани
88
Гамаков
10
Кожамберды
7
Байтана
77
Сулей
78
Кавлинов
16
9
Жумабек
3-3-1-3
44
Устименко
5
Васин
4
Касабулат
4
Кейлер
22
Астанов
29
Крачковский
47
Усенов
16
Алвеш
11
Шушеначев
11
Пауло
24
Канте
9
Жумабек
10
Таубай
10
Таубай
9
Жумабек
11
Пауло
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Пауло
11
Шушеначев
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
11
Шушеначев
24
Канте
18
Швырев
18
Швырев
24
Канте
Остались в запасе
Тараз
Кайрат
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
70
Bauyrzhan Rakhmet
ЦП
18
Динмухамед Караман
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
1
Вадим Ульянов
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Alisher Rakhimzhanov
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
70
Bauyrzhan Rakhmet
ЦП
18
Динмухамед Караман
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Alisher Rakhimzhanov
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Тараз - Кайрат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
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